2018-11-01T16:49:15+03:00
Происшествия

Неадекватного наркомана на станции Липецк поймала железнодорожная полиция

При досмотре у парня нашли 0.47 грамм синтетики
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на переходе железнодорожной станции поймали неадекватного гражданина. Как сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по ЦФО, 25-летний мужчина явно находился в состоянии опьянения, но характерного в таких случаях запаха алкоголя не было. То есть, вероятно, липчанин был под воздействием какого-то вещества и вел себя крайне странно.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного пункта полиции на станции Липецк. Уже там при досмотре у парня нашли пакетик с неким веществом. Как показала экспертиза, это были синтетические наркотики общим весом 0.47 грамм.

В итоге в Елеком ЛО МВД на транспорте завели на липчанина уголовное дело по части 1 статьи 228 – хранение наркотиков. Под стражу брать не стали, на время следствия суд обязал его являться в полицию по требованию.

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