2018-11-01T19:08:51+03:00
Общество

В пятницу на 26 улицах Липецка отключат свет, на 16 - воду

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ожидается масштабное отключение светаВ Липецке ожидается масштабное отключение светаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 2 ноября, в некоторых домах областного центра отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Исполкомовская, Базарная, Ударников, Поселковая, Карбышева , Брусничная, Студеновская, 9-е Января, Лескова, Павлова, Елецкая, Карьерная, Гранитная, Кротевича, Урицкого, Шевченко, Новокарьерная, Вавилова, Карьерная, Гагарина, Железнодорожная, проезд Шишкина. С 2 часов дня до 4 часов вечера свет отключат на улице Ферросплавная, Артема, Заслонова, Долгорукова

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: улица Речная; Буденного; Индустриальная; Сырская; Зоологическая; Смоленская; Сенная; 2-ая Индустриальная, Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61б, 63, 65, 78, 80; ЦТП «КВАДРА»; Киевская, 36, 34, 41; Индустриальная, 1, 2, 3, 4; Стаханова, 26; 32; 34; 28а; Катукова, 26; 28; 28б; 30; 32; 32а; 34; 36; 38; 40; 40а; 42; Кривенкова, 3; 5; 7; бульвар Шубина, 3; 5; 7; 9; 13; 13а; 19; проспект 60 лет СССР, 41; 43; 45; 47; ВНСП №77.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.

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