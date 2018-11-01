В пятницу в Липецке сухо и до +9 градусов

СЕГОДНЯ 19:41 2018-11-01T19:41:46+03:00

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В эту пятницу, 2 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В светлое время суток в регионе заметно потеплеет. По сообщениям синоптиков, столбик термометра поднимется до +4 +9 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт.ст.

В субботу, 3 ноября, в областном центре будет пасмурно. Ночью до 3 градусов выше ноля. Днем в Липецке воздух прогреется до 7 градусов тепла. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер южный. Скорость 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт.ст.