2018-11-01T19:41:46+03:00
Общество

В пятницу в Липецке сухо и до +9 градусов

Ночью до 3 градусов мороза
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке потеплеет к выходнымВ Липецке потеплеет к выходнымФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 2 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В светлое время суток в регионе заметно потеплеет. По сообщениям синоптиков, столбик термометра поднимется до +4 +9 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт.ст.

В субботу, 3 ноября, в областном центре будет пасмурно. Ночью до 3 градусов выше ноля. Днем в Липецке воздух прогреется до 7 градусов тепла. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер южный. Скорость 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт.ст.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пятницу на 26 улицах Липецка отключат свет, на 16 - воду
Неадекватного наркомана на станции Липецк поймала железнодорожная полиция
Игорь Артамонов провел заседание областной антитеррористической комиссии
Липчанин получил 17.5 лет за убийство двух женщин, которые позвали его выпить
Телефонные мошенники в Липецке теперь представляются врачами
В Липецке на поводке выгуливают лису
Дорогу посыпали песком сразу после массового ДТП с 8 пострадавшими в Липецке
Чиновники ждут от липчан предложений, куда потратить деньги
В заповедном лесу между Липецком и Воронежем три дня искали ушедшую за грибами женщину
Липецкий полицейский борется за звание самого народного участкового России
На Соборной площади в Липецке хотят уложить брусчатку
В Ельце водитель легковушки выехал на встречку и чуть не сбил пешехода
Автолюбители встали в пробке на Петровском мосту в Липецке
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
В Липецке водитель «Тойоты» сбил женщину и сбежал, бросив ее на дороге
В Липецкой области поймали троих подростков за угоны мотоцикла и «ВАЗа»
Мошенники под видом покупателей выманили у липецкой пенсионерки 145 тыс. рублей
В ДТП с двумя грузовиками под Липецком пострадал человек
В Липецке у трех нелегальных торговцев забрали 88 банок красной икры