«Газель» и два «КамАЗа» столкнулись на трассе М-4 под Липецком

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-02T08:50:55+03:00

В аварии в Елецком районе пострадал один человек

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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 1 ноября, на трассе М-4 в Елецком районе Липецкой области. Там на 384 километре альтернативной дороги «Дон», где трасса пересекается с улицей Промышленная столкнулись грузовая «Газель-Валдай» и два «КамАЗа».

На место происшествия вызвали спасателей, сообщение на пульт дежурного поступило в 19.05. На помощь к пострадавшими приехали сотрудники одного отделения 12 пожарно-спасательной части. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в результате столкновения пострадал один человек. Пострадавшего с различными травмами передали подоспевшим на место врачам «Скорой помощи». По чьей вине произошло столкновение и в его подробностях разбирались сотрудники ГИБДД.