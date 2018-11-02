Гараж вместе с автомобилем «Киа» сгорели утром под Липецком

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-02T09:11:39+03:00

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Крупный пожар произошел в эту пятницу рано утром, 2 ноября, в Усманском районе Липецкой области. В 4.01 утра в МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что у дома №7 на улице Энгельса в Усмани горит гараж, внутри которого стоит автомобиль «Киа Спектра».

На место происшествия сразу выехали два отделения 34 пожарно-спасательной части и два добровольца. Пожарным удалось остановить распространение огня. Но, несмотря на все усилия, спасти имущество не получилось.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь полностью уничтожил гараж по всей площади, также дотла выгорели все сгораемые части и узлы автомобиля. К счастью, из людей никто не пострадал. Причину пожара теперь будут выяснять эксперты.