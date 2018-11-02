Последствия ДТП с двумя «КамАЗами» и «Газелью» под Липецком попали на видео

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-02T10:22:00+03:00

В «Газель» въехал грузовик с прицепом и еще один «КамАЗ»

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В Липецкой области автомобилисты засняли на камеру последствия крупной аварии с грузовиками, которая произошла вечером 1 ноября на трассе М-4 в Елецком районе. Напомним, там на пересечении трассы «Дон» с улицей Промышленная столкнулись грузовая «Газель» и два «КамАЗа».

По данным спасателей, в этом ДТП пострадал один человек, которого с различными травмами увезли с места на «Скорой». Судя по записи, которую очевидцы выложили в соцсети, один из участвовавших в ДТП большегрузов был с прицепом. Он въехал в «Газель», а после в грузовик влетел еще один «КамАЗ», который ехал сзади в попутном направлении, но водитель не успел остановить многотонник.

У первого «КамАЗа» с прицепом разбилась кабина, также серьезные повреждения получила «Газель».