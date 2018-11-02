В Липецке общественники украли миллион рублей, которые выделялись на спорт
В Липецке возбудили 12 уголовных дел о крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в преступлениях фигурируют два руководителя одной из региональных общественных организаций.
По данным полиции, за шесть месяцев, с 16 марта по 17 сентября этого года, общественники воспользовались служебным положением и украли около миллиона рублей. Эти деньги выделялись на подготовку и проведение спортивных мероприятий на территории Липецка и области.
Сейчас расследованием занимается отдел по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Руководители ощественной организации находятся под подпиской о невыезде. Если их вину докажут, обоим грозит до 6 лет тюрьмы.