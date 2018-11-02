В Липецке «КамАЗ» разбил стоящий у пешеходного перехода «Ниссан»

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-02T10:54:51+03:00

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ДТП с участием грузовика произошло минувшим утром, 1 ноября, на улице Катукова в Липецке. Там у пешеходного перехода в 7.50 утра 58-летний водитель «КамАЗа» въехал в стоящий на дороге «Ниссан». За рулем иномарки была 26-летняя девушка. Она и пострадала в результате аварии, но травма оказалась не тяжелой и до больницы дело не дошло.

Также в ГИБДД озвучили подробности вечернего ДТП с двумя «КамАЗами» на трассе «Дон» в Ельце. По предварительным данным автоинспекторов, 22-летний водитель грузовика въехал во впереди идущий «КамАЗ» с прицепом, за рулем которого был 28-летний мужчина. В аварии пострадал водитель первого грузовика.

Еще одна авария с пострадавшими случилась в тот же день произошла в Задонском районе. На улице Крупской 33-летнйи водитель «Грейт Волла» не уступил дорогу «Калине». В ДТП пострадала 58-летняя пассажирка «Лады» – женщину увезли в больницу.