В деле о краже миллиона в Липецке фигурирует федерация футбола

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-02T11:11:32+03:00

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Выяснилось, кто фигурирует в деле о мошенничестве с деньгами, которые выделялись на спорт в Липецке. Как стало известно «КП-Липецк», речь идет об областной федерации футбола. Напомним, что в отделе по борьбе с коррупцией возбудили 12 уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения.

Фигуративными являются два руководителя Липецкой региональной федерации футбола. По версии следствия, они за полгода, используя служебное положение, похитили около миллиона рублей, которые выделялись на организацию и проведение спортивных соревнования в Липецке и области.

Подозреваемых под стражу заключать не стали, по решению суда, они находятся в регионе под подпиской о невыезде. Расследование только началось и все обстоятельства преступления выясняются, если вину фигурантов докажут им грозит минимум штраф до полумиллиона, максимум – до 6 лет лишения свободы.