В Липецкой области в сгоревшем доме пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-02T11:36:55+03:00

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Крупный пожар случился этим утром, 2 ноября, в городе Грязи Липецкой области. Там на улице Воровского около 5 утра загорелся дом 27/2. заметив пожар, соседи сообщили о случившемся в МЧС, сигнал на пульт дежурного поступил в 5.26 утра.

На место происшествия незамедлительно выехали три отделения различных пожарных частей, а также двое добровольцев. На момент их прибытия, внутренние помещения дома были охвачены огнем, из окон выбивался густой дым.

Пожарным удалось остановить распространение огня. К несчастью, не обошлось без пострадавших, из горящего дома вывели человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пострадавшего увезли в больницу.

Огонь также причинил серьезный материальный ущерб. В результате пожара сгорела внутренняя отделка дома на площади 40 м2. Из-за чего начался пожар, теперь выясняют эксперты.