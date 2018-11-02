Обоюдная попытка проскочить на «красный» обернулась ДТП в центре Липецке

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-02T12:22:12+03:00

Столкновение двух легковушек на Театральной попало на камеру [видео]

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В Липецке попытка двух автомобилистов проскочить на «красный» обернулась серьезной аварией. Произошедшее попало в обзор уличной камеры наблюдения. Все случилось 29 октября в 18.24 на перекрестке у Театральной площади.

На записи видно, как со стороны Советской загорается красный сигнал светофора, автомобили останавливаются, а водители со стороны Театрального спуска готовятся начать движение. «Зеленый» еще не загорелся, как темная иномарка уже выехала на перекресток.

ДТП с двумя нарушителями в Липецке .

Внезапно со стороны Советской, даже не пытаясь тормозить, на запрещающий сигнал вылетает другой легковой автомобиль. Второй нарушитель, едва не задев автобус, бьет в первую легковушку в заднюю левую дверь. От удара машину разворачивает в противоположную сторону.