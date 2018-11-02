Обоюдная попытка проскочить на «красный» обернулась ДТП в центре Липецке
В Липецке попытка двух автомобилистов проскочить на «красный» обернулась серьезной аварией. Произошедшее попало в обзор уличной камеры наблюдения. Все случилось 29 октября в 18.24 на перекрестке у Театральной площади.
На записи видно, как со стороны Советской загорается красный сигнал светофора, автомобили останавливаются, а водители со стороны Театрального спуска готовятся начать движение. «Зеленый» еще не загорелся, как темная иномарка уже выехала на перекресток.
ДТП с двумя нарушителями в Липецке .
Внезапно со стороны Советской, даже не пытаясь тормозить, на запрещающий сигнал вылетает другой легковой автомобиль. Второй нарушитель, едва не задев автобус, бьет в первую легковушку в заднюю левую дверь. От удара машину разворачивает в противоположную сторону.