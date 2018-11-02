2018-11-02T13:00:38+03:00
Общество

В Липецке меняются маршруты и расписание нескольких городских автобусов

Кроме этого с 6 ноября закроют автобусы на сады
Лия МУРАДЬЯН
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Маршруты начнут меняться со вторникаМаршруты начнут меняться со вторникаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В связи с окончанием дачного сезона в Липецке закрываются садоводческие маршруты. Так Автобусы № 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77, 118, 132, 135 и 161 перестанут ходить с 6 ноября.

Кроме этого также со вторника, 6 ноября, меняются маршруты и расписание некоторых городских автобусов №20, 13 и 37. В частности из-за малого количества пассажиров, автобус №20, который едет от 10 микрорайона к Новому заводоуправлению, больше не будет заезжать в район ЛТЗ, За счет сокращения маршрута уменьшится интервал между автобусами.

Автобус №13, который курсирует между 9 микрорайоном и Центроитом, перейдет на зимний маршрут и будет заезжать на улице Яблонева. Также на зимнюю схему переходит автобус №37, от ж/д вокзала до Телецентра, теперь он будет ездить до остановки «ЛКСМ». Кроме этого в будни сократят интервал между автобусами №33 – от Чаплыгинского шоссе до ЛТЗ.

А с 12 ноября изменится расписание автобусов № 1, 2, 5, 6, 8 и 27.

Более подробно о новых маршрутах и расписании можно узнать в диспетчерской службе, по телефону 31-80-15 и на сайтах городской трансопртной компании и департамента транспорта.

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