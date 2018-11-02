Артамонова возмутили старые автобусы на улицах Липецка

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-02T15:41:52+03:00

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Этим утром, 2 ноября, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов встретился с липецкими перевозчиками. В областной администрации также присутствовал мэр города Сергей Иванов, руководство департамента транспорта и представители МУП «Липецкпассажиртранс». Врио собрал всех, чтобы найти решение для одной из актуальных проблем города. А именно, как сделать пассажирские автобусы более комфортными, экологичными и безопасными.

Игорь Артамонов встретился с липецкими перевозчикамиФото: Юлия КЛЮЕВА

- Транспортный парк Липецка сильно изношен, - обратился к собравшимся Игорь Артамонов. – От автомобильной техники идут большие выбросы. Это вопрос экологии. Мы понимаем, что так дальше продолжаться не может. «Мерседесам» по 15-20 лет. А «ЛиАЗам» лет по 30. Из-под автобусов идет черный дым. 60% парка изношено. Сегодня нам предстоит поговорить о том, как решать эти задачи.

После встреча продолжилась уже без журналистов.