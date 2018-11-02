2018-11-02T13:26:30+03:00
Общество

В Липецке водитель «Тойоты» проехал на «красный» мимо пешеходов и попал на видео

Запись с «хозяином жизни» выложили в сеть [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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На красный мимо пешеходовНа красный мимо пешеходовФото: скрин с видео
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В Липецке водитель «Тойоты» грубо нарушил ряд ПДД, наплевал на пешеходов и стал «героем» YouTube. Видео под названием «Хозяин жизни» выложили в сеть возмущенные хамством автомобилиста другие участники движения.

Инцидент произошел на пересечении улицы Юных Натуралистов и проспекта Победы еще 29 октября. На записи видно, как на перекрестке в обе стороны загорелся красный сигнал светофора, автомобили остановились и пешеходы поспешили на проезжую часть.

Хозяин жизни на TOYOTA в Липецке.Водитель проехал на красный, невзирая не пешеходов

Наплевав на законы государства и морали, неожиданно не перекресток выехал водитель черной «Тойоты». Сначала он объехал по встречной стоявшие на светофоре машины, проехал на «красный» пересек «зебру», по которой шли люди. Далее, маневрируя между ошарашенными пешеходами, «Тойота» пересекла весь перекресток и скрылась.

Автор ролика насчитал 3 нарушения ПДД – выезда на встречную, проезд на красный и не предоставление преимущества пешеходам.

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