2018-11-02T13:50:55+03:00
Общество

В Липецке на зиму демонтировали 12 фонтанов

Объекты ушли в "спячку" до мая следующего года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке демонтировали оборудования фонтановВ Липецке демонтировали оборудования фонтановФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке завершился сезон фонтанов. Как отметили в управлении главного смотрителя, он прошел без серьезных потерь и проблем. Все 12 водных комплексов и насосная станция целы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, демонтаж оборудования фонтанов начался еще в начале октября. Сначала отключили фонтаны на Соколе, у спорткомплекса «Пламя» и на площади Петра Великого. Последним объектом стал каскад Петровского спуска. На днях его чаши закрыли защитными кожухами. То же самое произойдет со всеми крупными фонтанами города.

Чтобы подготовить фонтанное хозяйство к зиме, требуется провести целых комплекс работ. Слив систем, уборка мусора, вывоз на склад насосов, подсветки, щитов управления и фильтров. Все приходиться очищать и проводить ревизию. А в начале апреля стартует подготовка к новому сезону.

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