2018-11-02T14:05:04+03:00
Общество

Жители Липецка напуганы слухами о банде подростков, нападающих на людей

Информацию об «охотниках на людей» передали в полицию [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Депутат опубликовал фото предполагаемых неонацистовДепутат опубликовал фото предполагаемых неонацистовФото: vk.com
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В Липецке снова появились слухи о некой банде подростков, которые нападают на людей. О неких молодых людях сообщил на своей странице в соцсети депутат облсовета Андрей Трофименков.

По словам парламентария, подростковая «охота на людей» ведется в новых микрорайонах Липецка. Причем уже есть случаи нападения. Депутат также опубликовал фотографии предполагаемых нападавших, которые позиционируют себя, как неонацисты.

– Прошу полицию спасти подростков от самосуда личпан и ограничить им свободу, – заявил Трофимменков. – Липчане настроены решительно, установлены школы и классы, где участся подростки.

Депутат опубликовал фото предполагаемых неонацистов Фото: vk.com

Депутат опубликовал фото предполагаемых неонацистовФото: vk.com

Фото: vk.com

Парламентарий также предостерег чиновников, что если молодых людей не задержат и не накажут, то это могут сделать сами жители. При этом он уточнил, что это тоже нарушение закона, но и оставлять нападения на людей безнаказанными тоже нельзя.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области пояснили, что по факту публикации информации в сети Интернет проводится проверка.

– Лица, которые изображены на фотографиях, установлены, – рассказала «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – Изложенные в сообщении обстоятельства изучаются.

Также в ведомстве сообщили, что никаких обращений о нападении подростков в Липецка в полицию на поступало.

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