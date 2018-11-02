Липчане решат, как обустроить аллею на улице Катукова

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-02T14:52:54+03:00

У липчан спрашивают, как благоустроить аллею на Катукова Фото: Юлия КЛЮЕВА

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На «Портале неравнодушных» появилось новое обсуждение. Управление Октябрьским округом Липецка интересуется у горожан, как нужно благоустроить аллею на улице Катукова.

- Это единственная зеленая зона для отдыха и прогулки жителей близлежащих микрорайонов, - пишут представители Управления. – С целью определения общественного мнения по данному вопросу просим выказать выше отношение к благоустройству аллеи по улице Катукова.

Речь идет об участке от кольца памятника Танкистам до пересечения с улицей Меркулова. Пока в обсуждении приняли участие 2 человека. Пользователь Сергей Богословский одобрил предложение, но с оговоркой «без фанатизма». По мнению липчанина, там нужна аллея для прогулок с колясками и самокатами. А также следует поставить несколько скамеек. Горожанин обратил внимание на дымоходы из подземных гаражей. Мол, тут тоже надо навести порядок.

Обсуждение продлится до 30 ноября. Высказать свою точку зрения можно здесь.