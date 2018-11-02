2018-11-02T14:52:54+03:00
Общество

Липчане решат, как обустроить аллею на улице Катукова

В Липецке в районе памятника Танкистам хотят создать зону отдыха
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
У липчан спрашивают, как благоустроить аллею на КатуковаУ липчан спрашивают, как благоустроить аллею на КатуковаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

На «Портале неравнодушных» появилось новое обсуждение. Управление Октябрьским округом Липецка интересуется у горожан, как нужно благоустроить аллею на улице Катукова.

- Это единственная зеленая зона для отдыха и прогулки жителей близлежащих микрорайонов, - пишут представители Управления. – С целью определения общественного мнения по данному вопросу просим выказать выше отношение к благоустройству аллеи по улице Катукова.

Речь идет об участке от кольца памятника Танкистам до пересечения с улицей Меркулова. Пока в обсуждении приняли участие 2 человека. Пользователь Сергей Богословский одобрил предложение, но с оговоркой «без фанатизма». По мнению липчанина, там нужна аллея для прогулок с колясками и самокатами. А также следует поставить несколько скамеек. Горожанин обратил внимание на дымоходы из подземных гаражей. Мол, тут тоже надо навести порядок.

Обсуждение продлится до 30 ноября. Высказать свою точку зрения можно здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке в Заречье на 3 дня отключат холодную воду
В первый день сезона охоты в Липецкой области застрелили лося и косулю
Липецк оказался в конце рейтинга самых музыкальных городов России
Под Липецком взрослый мужчина украл сумку у 8-летней девочки
Повышение зарплат жителей области Игорь Артамонов назвал одной из главных задач
Жители Липецка напуганы слухами о банде подростков, нападающих на людей
В Липецке на зиму демонтировали 12 фонтанов
В Липецке водитель «Тойоты» проехал на «красный» мимо пешеходов и попал на видео
Артамонова возмутили старые автобусы на улицах Липецка
В Липецке меняются маршруты и расписание нескольких городских автобусов
Обоюдная попытка проскочить на «красный» обернулась ДТП в центре Липецке
В Липецкой области в сгоревшем доме пострадал человек
В деле о краже миллиона в Липецке фигурирует федерация футбола
В Липецке «КамАЗ» разбил стоящий у пешеходного перехода «Ниссан»
В Липецке общественники украли миллион рублей, которые выделялись на спорт
Последствия ДТП с двумя «КамАЗами» и «Газелью» под Липецком попали на видео
Гараж вместе с автомобилем «Киа» сгорели утром под Липецком
Под Липецком рецидивист разбил угнанную иномарку пенсионера
«Газель» и два «КамАЗа» столкнулись на трассе М-4 под Липецком