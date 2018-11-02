2018-11-02T15:26:13+03:00
Общество

Липецк оказался в конце рейтинга самых музыкальных городов России

При продаже фортепиано липчане просят около 36 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Самый дорогой инструмент в Липецке - фортепианоСамый дорогой инструмент в Липецке - фортепианоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Исследовательский центр сервиса объявлений «Юла» составил рейтинг самых музыкальных городов России. Эксперты узнали, где живет больше всего музыкантов, и какие инструменты пользуются популярностью у россиян.

В тройку самых музыкальных городов вошли Красноярск, Краснодар и Тюмень. Там самое большое количество проданных инструментов на душу населения. Увы, Липецк оказался в последней пятерке рейтинга. На 29 месте из 31.

Самым популярным музыкальным инструментом у липчан оказалась акустическая гитара – 54% от всех продаж. Далее идет электрогитара – 17%. Аккордеон набирает 12% покупок. 7% - фортепиано. 6% - скрипка. А вот саксофоны и барабанные установки горожан практически не интересуют.

Самым бюджетным музыкальным инструментом в областном центре оказался аккордеон. Его средняя цена - 2 240 рублей. За электрогитары липчане отдают по 8 тысяч рублей. Стоимость акустической гитары – 3 370 рублей. Самым дорогим инструментом оказалось фортепиано. В среднем его стоимость около 36 тысяч рублей.

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