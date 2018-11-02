В первый день сезона охоты в Липецкой области застрелили лося и косулю

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-02T15:45:07+03:00

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Первый день сезона охоты, который начался в Липецкой области 1 ноября, не обошелся без массы нарушений и даже преступлений. В нарушении правил, браконьеры застрелили животных, на которых охота запрещена.

Так в Краснинском охотничьем хозяйстве застрелили косулю. Браконьеры убили животное и пытались вывезти тушу на пикапе «Фольксваген Амарок». Их поймали сотрудники охотнадзора. Машину и оружие изъяли и передали полиции. Как сообщили в пресс-службе областного управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, браконьеры должны возместить ущерб природе за косулю 120 000 рублей. На охотников должны завести уголовные дела. Еще одной жертвой браконьеров стал лось в Становлянском районе. Там также забрали транспорт и оружие и вскоре возбудят дело по 258 статье УК – незаконная охота.

Кроме этого в тот же день инспекторы охотнадзора составлено 18 административных протоколов и забрали у нарушителей 6 единиц оружия.