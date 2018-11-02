2018-11-02T18:47:14+03:00
Общество

В ночь на субботу в Липецке до 2 градусов мороза, а днем дождь и +10

Выходные в областном центре ожидаются теплыми
Юлия КЛЮЕВА
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Ноябрь встречает теплой погодойНоябрь встречает теплой погодойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 3 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. Ночью, по данным Росгидрометцентра, без осадков Температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В светлое время суток воздух прогреется до 5-10 градусов выше ноля. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мороси. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт.ст.

В воскресенье, 4 ноября, в Липецке пасмурно и дождливо. Ночью до +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла. Ночью, утром и вечером ожидаются осадки. Ветер юго-западный 8-9 м/с. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, а потом расти и составит 756 мм рт.ст.

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