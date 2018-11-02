В Липецке в Заречье на 3 дня отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-02T16:14:53+03:00

В субботу краны пересохнут у жителей 4 улиц областного центра

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В субботу, 3 ноября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Водопьянова, 33, 31а, 31, 29, 25, 25/1, 29а, 25а, 23, 23б, 21бст1, 21а, 21б, 21в, 21; П. Смородина, 1а, 13б, 2, 4а, 8а, 6, 10, 12, 12в, 12а, 12г, 12б, 16, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26; Стаханова, 29а, 29б, 27, 25, 23, 23а, 31а, 21, 17, 17/1, 15, 13, 13а, 11, 9, 7, 5, 3, 24, 22, 22а, 20, 20а, 18а; проспект 60 лет СССР, 20б, 24, 28, 30, 34.

С 15.00 5 ноября до 12.00 7 ноября воду отключат в поселке Заречье, по улице Тюленина, Полетаева, Л.Шевцовой, переулок Брянский, Витебский, Данковский, Львовский, Хвойный, Боринский, Черниговский.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Советуем жителям заранее запастись питьевой водой. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.