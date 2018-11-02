Актеров Липецкого драматического театра на Соколе не хотели отпускать со сцены

СЕГОДНЯ 19:03 2018-11-02T19:04:15+03:00

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В минувший четверг, 1 ноября, в Липецке состоялся спектакль «Жениться вам надо, Барин!». В один вечер липчанам показали сразу две комедии по произведениям «Беда от нежного сердца» и «Осенняя тоска».

Отметим, что все места в зале ОЦКНТиК были заняты. Зрители с нетерпением ждали начала спектакля. Некоторые из липчан пришли посмотреть его во второй раз. Несмотря на то, что премьера постановки состоялась в июне 2017 года, она продолжает пользоваться успехом как у горожан, так и у гостей города. Когда на сцене появились актеры Липецкого драматического театра на Соколе, зал взорвался аплодисментами. С первых минут зрители полностью погрузились в атмосферу спектакля.

Действие комедии происходит в XIX веке. В дом дворянки Дарьи Семеновны из Тамбова приезжает богатый откупщик Золотников и его сын Александр. Узнав о приличном состоянии гостей, Дарья Семеновна решает отдать свою дочь замуж за юношу. Чересчур влюбчивый Александр тут же теряет голову при виде красавицы Машеньки. Молодой человек делает ей предложение и, буквально, сходит с ума от счастья.

Но тут в гости к Дарье Семеновне приезжает Аграфена Григорьевна со своей дочкой Катенькой. Оказывается, что девушка хорошо знакома с Александром. Более того, некоторое время назад она бросила Сашеньку, променяв его на гусара. Однако, при встрече Катя повернула ситуацию в свою пользу, да так, что Александру ничего не оставалось делать, как просить ее руки!

Так, Машенька и Катенька готовятся к свадьбе, а любвеобильный Александр не может решить, кто ему нравится больше. Вдруг на сцене появляется еще одна героиня Настенька. Племянница Дарьи Семеновны добрая и милая девушка. Но она бедна. Богатого наследника поражает ее искренность и честность. В его душе происходит невероятное. И он, не в силах сдержать свой порыв, предлагает руку и сердце прекрасной девушке. Но тут его постигло разочарование. Настенька отвечает отказом.

Липецкий драматический театр на Соколе продолжает радовать липчан своими спектаклямиФото: Предоставлено

Фото: Предоставлено

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы в нее не вмешался откупщик Золотов. Мудрый отец, желая помочь сыну, идет на хитрость. Он заявляет Дарье Семеновне и Аграфене Григорьевне, что разорился. Тут-то и раскрылись все карты. Без состояния Александр не нужен ни Катеньке, ни Машеньке. Зато Настенька смогла сказать юноше, что любит его. И согласна выйти за него замуж. К слову, этой милой девушке несказанно повезло. Ведь Золотов соврал о своем банкротстве.

- Прекрасный спектакль! – восхищается липчанка Татьяна. – Давно я так не смеялась. Игра актеров на высоте! Очень любим сокольский драматический театр, ходим на постановки с семьей, друзьями. А сколько спектаклей впереди. Обязательно придем снова!

После антракта зрителей ждала еще одна постановка. Помещик Ласуков проспал до самого вечера и теперь не знает, чем себя занять. Он дает своему крепостному Мальчику множество издевательских прозвищ, придумывает странные задания крепостным. Когда в свои странные игры он вовлекает все больше дворовых людей, они начинают злиться. Обезумев, крепостные выгоняют своего барина и становятся хозяевами поместья.

По тому, как хлопали зрители стало понятно, что вечер удался. Артистов не хотели отпускать со сцены. После спектакля липчане делились друг с другом впечатлениями, восторженно пересказывая понравившиеся моменты.

Липецкий драматический театр на Соколе продолжает радовать липчан своими спектаклямиФото: Предоставлено

Фото: Предоставлено