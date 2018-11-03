В Липецке загорелся завод "Свободный Сокол" и садовый домик

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-03T14:27:12+03:00

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В минувшую пятницу, 2 ноября, в Липецке случился пожар. Об этом спасателям сообщили очевидцы в 16.54. Как оказалось, на площади Заводская, 1 загорелся центральный склад. К ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол" выехали 9 пожарно-спасательных отделений и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил минеральную вату на площади 2 кв.м. и 2 деревянные формы для отлития чугунных изделий. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадавших нет.

Этой ночью, 3 ноября, в СНТ "Машиностроитель" загорелся садовый домик. Информация о пожаре поступила спасателям в 1.40. К участку №12-17 выехали 2 пожарно-спасательных отделения и доброволец. Когда пожарные прибыли на место, огонь уничтожил сгораемые конструкции по всей площади. К счастью, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливают специалисты.