2018-11-03T14:57:18+03:00
Общество

После праздников в Липецке отключат холодную воду и свет

Жители некоторых домов останутся без воды на несколько дней
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ожидается отключение света и водыВ Липецке ожидается отключение света и водыФото: Юлия КЛЮЕВА
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После праздников, 6 ноября, в некоторых домах Липецка отключат электричество и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Энгельса, М.Расковой, 13, 15, 17; Фестивальная, 1, 2, 4; Салтыкова-Щедрина.

С 9 утра до 4 часов вечера электроэнергию отключат в домах по улице Калинина; Радиаторная; переулок Радиаторный. С 10.00 до 13.00 без света останутся жители Военного городка.

С 6 по 9 ноября с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Калинина, Радиаторная, Салтыкова-Щедрина, переулок Радиаторный.

С 10 утра до 2 чаов дня по улице Ангарская, 23 отключат отопление. По тому же адресу с 10 утра до 5 часов вечера отключат холодную воду.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Студеновская, 11 , 13а, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 9; Гагарина, 2, 4; Вавилова, 14; 9 Января, 21, 25, 31, 31а, 31в, 31г, 31д, 41, 43.

Напомним, что с 15.00 5 ноября до 12.00 7 ноября краны пересохнут по следующим адресам: улица Тюленина, Полетаева, Л.Шевцовой, переулок Брянский, Витебский, Данковский, Львовский, Хвойный, Боринский, Черниговский.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительными вопросами обращаться в АО "ЛГЭК" по номерам 075 и 236- 075.

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