2018-11-03T15:40:28+03:00
Общество

Скандал вокруг липецкой фабрики "Roshen": Петр Порошенко тайно вывез оборудование

По информации украинских СМИ, стоимость техники составила более 23 миллионов рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая фабрика снова в центре вниманияЛипецкая фабрика снова в центре вниманияФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецкая фабрика "Roshen" снова оказалась в центре внимания журналистов. По информации телеканала 1+1, президент Украины Петр Порошенко тайно вывез оттуда оборудование стоимостью 10 миллионов гривен. Это более 23 миллионов рублей.

Техника якобы покинула Липецк в январе этого года. Вывезли аппараты для производства конфет, упаковывающих машин и запчастях к ним. Причем, оборудование транспортировали в 2 этапа. А адрес получаетя совпадает с адресом офиса Roshen в Киеве.

Напомним, что слухи о липецкой фабрике и ее деятельности ходят самые разные. Украинские политики несколько раз пытались доказать, что предприятие работает, хотя фабрика остановила производство в 2017 году. Так, весной этого года соучредитель Центра исследования коррупции Дрю Салливан заявил, что Порошенко тайно ведет бизнес в России. В сентябре бывший народный депутат Андрей Артеменко утверждал, что предприятие работает и производит торты для США. А в октябре жители Крыма обнаружили на полках магазинов конфеты с липецкого "Roshen". Сладости, кстати, оказались просроченными. В том, что фабрика закрыта, убедился украинский журналист Роман Цимбалюк.

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