Новый глава Липецкой области заработал за год более 130 млн рублей
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заработал за 2017 год 131,1 млн рублей. Данные об этом появились на сайте областной администрации.
Из опубликованной декларации следует, что в собственности Игоря Артамонова квартира площадью 150,1 кв. м, дачный участок 2,5 тыс. кв. м, дачный дом площадью 408,9 кв. м и машиноместо. Вся собственность находится в Росии. Также за главой Липецкой области числится Porsche Panamera.
Доход супруги Игоря Артамонова в 2017-ом составил 8,9 млн рублей. Помимо этого, на нее зарегистрирована недвижимость в Германии: квартира площадью 146,2 кв. м, машиноместо и подсобное помещение. Автопарк жены врио губернатора включает автомобили Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.
Напомним, Игорь Артамонов возглавил Липецкую область в октябре этого года после того, как Олег Королев во время визита в столицу попросил у президента отставки. До этого Артамонов занимал должность председателя Среднерусского банка.
Он родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края. В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, проходил обучение в Государственном университете - Высшей Школе Экономики и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В Сбербанке работал более 20 лет.