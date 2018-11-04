2018-11-04T10:53:14+03:00
Общество

Новый глава Липецкой области заработал за год более 130 млн рублей

А его жена задекларировала 8,9 млн рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Игорь Артамонов.Игорь Артамонов.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заработал за 2017 год 131,1 млн рублей. Данные об этом появились на сайте областной администрации.

Из опубликованной декларации следует, что в собственности Игоря Артамонова квартира площадью 150,1 кв. м, дачный участок 2,5 тыс. кв. м, дачный дом площадью 408,9 кв. м и машиноместо. Вся собственность находится в Росии. Также за главой Липецкой области числится Porsche Panamera.

Доход супруги Игоря Артамонова в 2017-ом составил 8,9 млн рублей. Помимо этого, на нее зарегистрирована недвижимость в Германии: квартира площадью 146,2 кв. м, машиноместо и подсобное помещение. Автопарк жены врио губернатора включает автомобили Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.

Напомним, Игорь Артамонов возглавил Липецкую область в октябре этого года после того, как Олег Королев во время визита в столицу попросил у президента отставки. До этого Артамонов занимал должность председателя Среднерусского банка.

Он родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края. В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, проходил обучение в Государственном университете - Высшей Школе Экономики и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В Сбербанке работал более 20 лет.

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