Под Липецком столкнулись легковушка и грузовик: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-04T11:12:49+03:00

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Сообщение о ДТП поступило спасателям в субботу в 17:50. Как оказалось, около села Донское Задонского района столкнулись легковушка «Хендай Санта Фе» и грузовик «Скания». Кто спровоцировал аварию, сейчас выясняют правоохранители. Они же выясняют в каком состоянии находятся пострадавшие. На данный момент известно лишь, что после ДТП их доставили в Задонскую районную больницу.

Напомним, еще одна авария с участием грузовика случилось 1 ноября на улице Катукова в Липецке. Там у пешеходного перехода 58-летний водитель «КамАЗа» въехал в стоящий на дороге «Ниссан». За рулем иномарки была 26-летняя девушка. Она и пострадала в результате ДТП, но травма оказалась не тяжелой и до больницы дело не дошло.

Также правоохранители рассказали о подробностях аварии двумя «КамАЗами» на трассе «Дон» в Ельце. По предварительным данным, 22-летний водитель грузовика въехал во впереди идущий «КамАЗ» с прицепом, за рулем которого находился 28-летний мужчина. В аварии пострадал водитель первого грузовика.