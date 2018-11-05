2018-11-05T18:43:58+03:00
Происшествия

Под Липецком «Приора» упала с моста в реку Дон

Водитель легковушки погиб
Лия МУРАДЬЯН
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Машину доставали из воды спасателиМашину доставали из воды спасателиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария случилась этим утром, 5 ноября, в Лебедянском районе Липецкой области. Там между селом Куликовка и деревней Нижнебрусланово не справился с управлением водитель автомобиля «Лада-Приора».

Машина пробила ограждения моста и рухнула в реку Дон. Очевидцы выхвали на место происшествия спасателей и сотрудников ГИБДД, сообщение о ДТП поступило в 10.49. На место незамедлительно выехали спасатели Лебедянского ГО и ЧС и одно отделения спасательного поста №29.

В ДТП погиб человек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В ДТП погиб человекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Легковушка практически полностью скрылась под водой. Спасатели с участием водолазов подняли машину на поверхность. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, по предварительной оценке спасателей, авария произошла в результате нарушения ПДД. В результате ДТП погиб водитель «Приоры». Мужчина не смог выбраться из тонущего автомобиля.

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