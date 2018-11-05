Под Липецком «Приора» упала с моста в реку Дон
Авария случилась этим утром, 5 ноября, в Лебедянском районе Липецкой области. Там между селом Куликовка и деревней Нижнебрусланово не справился с управлением водитель автомобиля «Лада-Приора».
Машина пробила ограждения моста и рухнула в реку Дон. Очевидцы выхвали на место происшествия спасателей и сотрудников ГИБДД, сообщение о ДТП поступило в 10.49. На место незамедлительно выехали спасатели Лебедянского ГО и ЧС и одно отделения спасательного поста №29.
В ДТП погиб человекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Легковушка практически полностью скрылась под водой. Спасатели с участием водолазов подняли машину на поверхность. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, по предварительной оценке спасателей, авария произошла в результате нарушения ПДД. В результате ДТП погиб водитель «Приоры». Мужчина не смог выбраться из тонущего автомобиля.