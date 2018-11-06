В Липецкой области их храма украли латунную люстру

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-06T09:13:13+03:00

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Преступление произошло в минувший понедельник, 5 ноября, Краснинском районе Липецкой области. Там в полицию пришел настоятель храма и заявил, что их подвала храма в селе Красное кто-то выкрал латунную люстру. Она пропала в конце октября, с 20 по 28.

Вора поймали в день обращения сотрудники уголовного розыска полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по подозрению в краже задержан 51-летний житель того же района. Сейчас он найдет показания в Краснинском отделении полиции, где расследуют кражу.

Еще одну кражу раскрыли в самом Липецке сотрудники отдела полиции № 3. По данным правоохранителей 23 октября у 61-летнего пенсионера украли «ВАЗ-2107». Воришками оказались трое несовершеннолетних.