Ночью под Липецком сгорела машина

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-06T09:23:03+03:00

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Автопожар случился этой ночью, 6 октября, в Лебедянском районе Липецкой области. Там у дома №70 на улице Максима Горького в Лебедяни загорелся автомобиль. Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. Звонок поступил в 3.10 утра.

На адрес сразу же выехали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части 31 и два добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате пожара огонь повредил моторный отсек автомобиля. Люди не пострадали. По какой причине началось возгорание, теперь предстоит выяснить экспертам.

Всего за сутки в МЧС Липецкой области зарегистрировали 3 техногенных пожара, также спасатели выезжали на одно ДТП в Лебедянском районе, где «Приора» упала с моста в реку.