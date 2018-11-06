В Липецке волонтеры нашли родных бабушки, которая потеряла память

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-06T09:41:01+03:00

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В воскресенье, 5 ноября, в 26 микрорайоне Липецка волонтеры «Поиска пропавших детей» нашли бабушку, которая не могла попасть домой. Пожилая женщина страдала нарушением памяти, поэтому не могла назвать адрес или телефоны ко-нибудь из родных.

Как сообщили в организации, волонтерам удалось найти свидетеля, который подсказал ориентировочный адрес, в итоге родственников бабушки нашли в кратчайшие сроки. Родные забрали бабушку домой.

Как отметили волонтеры, такой исход бывает не всегда. Поэтому сотрудники общественной организации обратились ко всем, у кого есть родственники страдающие потерей памяти.

– Не поленитесь, пришейте на внутреннюю сторону куртки пожилых родственников их имя, отчество и свой номер телефона, – просят волонтеры. – Если родственник употребляет какие-то лекарства, вложите их в карман с записочкой, сколько таблеток и с каким промежутком выпить. Берегите своих дорогих людей, позаботьтесь о них так, как они заботились о Вас в детстве.