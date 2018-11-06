2018-11-06T09:47:47+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Местные производители получат государственную поддержку»

Врио руководителя области на встрече с молодыми кооператорами рассказал о продвижении в торговые сети продукции липецких производителей
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время неформального общения в Елецком районе с участниками образовательного проекта «Развитие молодежной кооперации» рассказал о государственной поддержке местных производителей, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

«Опыт Липецкой области по развитию кооперативного движения признан лучшим в стране, - сказал Игорь Артамонов. – А сельские кооперативы сегодня особенно востребованы. Поэтому они получат дальнейшую государственную поддержку».

Врио губернатора отметил, что в ближайшее время в области будет решаться вопрос об организации сбыта липецкой продукции, в том числе кооперативной. Сейчас она в основном идет на продажу в Москву. Запланированы встречи с руководителями крупных торговых сетей, будут открыты новые кооперативные рынки, а в ближайшей перспективе возможно создание местной торговой сети, где будет представлена исключительно местная продукция.

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области.

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