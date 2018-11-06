За 4 дня на дорогах Липецкой области погибли 5 человек

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-06T10:06:23+03:00

За выходные в области пострадали 19 человек Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Всего за выходные произошло 19 ДТП с пострадавшими

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По данным ГИБДД, за прошедшие 4 дня, со 2 по 5 ноября, на дорогах Липецкой области в 19 авариях пострадали 19 человек и пять погибли.

Первое серьезное ДТП случилось 2 ноября на улице Семашко в Липецке. Там вне зоны пешеходного перехода 38-летний водитель «Дэу-Нексии» сбил на дороге 10-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу.

В тот же день я Краснинском районе на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись грузовая «ГАЗель» и «Дэу-Нексия». В этом ДТП погиб 27-летний водитель иномарки, а его 17-летний пассажир попал в больницу.

Еще одна крупная авария произошла 3 ноября на трассе Орел – Тамбов в Задонском районе. 49-летний водитель «Хендая» не уступил дорогу грузовику «Скания» за рулем которого был 38-летний мужчина. В ДТП пострадали водитель легковушки и две его пассажирки – всех увезли в больницу.

В тот же вечер в селе Каменское Елецкого района улице Октябрьской 28-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и влетел в стоящий «Хендай». В ДТП пострадали 27-летнего водитель иномарки и 58-летний пассажир «ВАЗа» – обоих увезли в больницу.

На следующий день, 4 ноября, в Усмани 46-летний скутерист въехал в «Ладу-Приору», в итоге попал в больницу.

Вечером в Липецком районе в 21.35 на автодороге Хлевное – Липецк 43-летняя женщина за рулем «Ниссаном» въехала в «Лифан», которым управлял 41-летний мужчина. От удара вторую легковушку отбросило на стоящую «Тойоту». В этой аварии пострадали женщина водитель «Ниссана», водитель «Лифана» и его 69-летний пассажир. Но обошлось без серьезных увечий.