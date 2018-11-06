В Липецке 4 отделения МЧС тушили пожар на улице Терешковой

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-06T10:25:27+03:00

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Пожар вспыхнул в воскресенье, 5 ноября, в 5-этажном доме №16 на улице Терешковой. Там загорелась квартира на четвертом этаже. Когда жильцы заметили пожар, помещения уже заволокло едким дымом. Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 15.06. Существовала угроза, кто огонь перекинется на соседние квартиры.

На место тут же прибыли 4 отделения пожарных и спасателей, автолетница и добровольцы. Жильцов подъезда эвакуировали. Распространения огня удалось остановить. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, в квартире сгорела внутренняя отделка на площади 3 м2 и закоптило все стены. По данным спасателей, зз людей никто не пострадал. Но, по словам очевидцев, во время пожара погибли две собаки.