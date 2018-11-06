Под Липецком очередной садист резал и бил любовницу, пока та не скончалась

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-06T15:03:32+03:00

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В Липецкой области от побоев скончалась 46-летняя жительница города Грязи. Женщина умерла в больнице, после того, как ее избил сожитель. Все случилось еще 27 октября. В тот день липчанка что-то отмечала в своем доме вместе с 40-летним сожителем. Праздник с алкоголем пошел не по плану и в какой-то момент пьяный супруг накинулся на женщину с кулаками, бил жестоко по всему телу.

На крики прибежала сестра избитой, которая жила на второй половине дома. Но к тому моменту жертва домашнего садиста была уже без сознания. Ей сразу вызвали «Скорую» и увезли в больницу. Врачи боролись за жизнь женщины неделю, но 4 ноября она скончалась.

После смерти в СК завели на сожителя уголовное дело за причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть – часть 4 статьи 11 УК РФ. Изувер к тому времени успел сбежать и спрятаться в Липецке, но его быстро. Уже в ходе расследования выяснилось, что это не первый случай зверства со стороны мужчины. Как оказалось, незадолго до этого он оставил на теле женщины несколько порезов. Но тогда уголовное дело прекратили по примирению сторон.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый во всем сознался и дал подробные показания. На допросе он рассказал, что поводом для жестоких побоев стала ревность, также ситуацию усугубило состояние алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что другой садист из Лебедяни, который бил жену больше суток и снимал на телефон, получил 9 лет строгого режима. В сентябре он пытался смягчить приговор, но суд не изменил решение.