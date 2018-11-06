2018-11-06T14:00:12+03:00
Общество

Липчанка просит построить детский сад возле остановки «Быханов сад»

Жители Липецка не поддержали инициативу горожанки
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка просит построить детский садЛипчанка просит построить детский садФото: Юлия КЛЮЕВА
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На «Портале неравнодушных» появилась новая инициатива. Липчанка Наталья предлагает построить детский сад в районе остановки «Быханов сад». Горожанка пишет, что ближайшее дошкольное учреждение находится далеко, а кататься с маленьким ребенком каждый день в автобусе тяжело.

- За последнее время построено много многоэтажных домов, большой частный сектор, - пишет Наталья. – При этом ближайший детский сад в Правобережном округе находится далеко – с маленьким ребенком только на автомобиле или автобусе. Необходима не только уплотнительная застройка, но и соответствующая инфраструктура.

Однако, липчане не пришли в восторг от данного предложения. Так, пользователь Егор Кокин уточнил, что в шаговой доступности от улицы Балмочных находится 5 детских садов. До некоторых можно дойти за 10-15 минут, до других проехать пару остановок на автобусе. Большинство комментаторов проголосовали против инициативы.

Напомним, если предложение наберет более 500 одобрений, его рассмотрят в вышестоящих органах. Проголосовать и обсудить идею нужно успеть до 6 декабря.

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