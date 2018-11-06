2018-11-06T14:28:28+03:00
Спорт

Липчане взяли 4 золотых медали на чемпионате ЦФО по рукопашному бою

В регион съехались более 150 спортсменов [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в ЛипецкеЧемпионат ЦФО по рукопашному бою в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
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В Липецкой области завершился чемпионат ЦФО по рукопашному бою среди мужчин и женщин.

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов-лучшие представители от своих регионов. Чемпионат проходил с 3 по 4 ноября в спорткомплексе «Атлант», в Копцевых Хуторах.

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

По итогам двух дней соревнований были определены лучшие в каждой весовой категории. За время проведения чемпионата не обошлось и без травм. К счастью, на месте дежурили медики, которые своевременно оказывали первую помощь.

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

– Я уже год занимаюсь в «Динамо» - для спорта это не так много времени и поэтому стараюсь набираться опыта, что бы в дальнейшем ездить на большие соревнования, рассказал липецкий спортсмен Игорь Кукин. – Я занял 3 место в весе 60 кг 14-15 лет. Все три боя прошли хорошо: два я выиграл и один проиграл. Соперники были хорошие, бились достойно мне понравилось с ними драться.

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Участники отметили, что новый спорткомплекс в Липецкой области очень удобный для проведения тренировок и соревнований. Да и выглядит он по-современному. Может именно это и помогло Липчанам взять сразу 4 золотых медали.

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

По итогам соревнований определили состав команды, которая будет участвовать в чемпионате России в Красноярском крае.

Чемпионат ЦФО по рукопашному бою.

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