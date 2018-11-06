Под Липецком водолазы второй день ищут утонувшего в «Приоре» подростка

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-06T15:15:50+03:00

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В Лебедянском районе Липецкой области второй день ищут 15-летнего подростка, который утонул в «Приоре». Напомним, трагический инцидент произошел утром 5 ноября между селом Куликовка и деревней Нижнебрусланово. Там не справился с управлением 30-летний водитель «Лады Приоры». Машина рухнула с моста в реку.

Водитель выбраться не смог и погиб на месте. Его тело подняли со дна водолазы. Как позже выяснилось, помимо водителя, в машине был еще и пассажир – 15-летний подросток. Предположительно, он также не смог выбраться из воды, но на момент спасательной операции в машине его не было.

Тело парня теперь ищут водолазы и спасатели УГПСС.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-центре областного управления государственной противопожарной спасательной службы, на данный момент водолазы обследовали около 10 000 м2 дна реки Дон, кроме этого проверили 5 км. вниз по течению на поверхности воды. Никаких следов подростка пока не нашли, поиски продолжаются.