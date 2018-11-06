В среду утром в Липецке туман, а днем до +9 градусов

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-06T18:49:22+03:00

Днем в Липецке относительно тепло, а ночью уже заморозки Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В среду, 7 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром возможен туман. В темное время суток температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем столбик термометра в регионе поднимется до 4-9 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 758 мм рт.ст.

В четверг, 8 ноября, в Липецке ожидается ясная погода. Температура ночью около 0 градусов. Днем в областном центре воздух прогреется до +8 градусов. Синоптики обещают без осадков. Ветер западный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 755 мм рт.ст.