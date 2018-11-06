2018-11-06T16:30:20+03:00
Общество

Липецкие силовики ходили в ночную разведку с тепловизором

В Липецке завершились полевые выходы сотрудников спецподразделений Росгвардии
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке завершились полевые выходы сотрудников спецподразделений РосгвардииВ Липецке завершились полевые выходы сотрудников спецподразделений РосгвардииФото: Предоставлено Росгвардией
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В течение двух недель сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области отрабатывали совместные действия в условиях, максимально приближенных к боевым. Так, бойцы спецподразделений оттачивали тактику ведения боя в различных ситуациях, отрабатывали навыки инженерной, медицинской, огневой и специальной подготовок, ходили в ночную разведку с применением тепловизоров.

Также перед участники полевых выходов провели операцию по задержанию условных вооруженных преступников. Сотрудники незаметно окружили здание и заблокировали движение по периметру, после чего пошли на штурм захваченного объекта.

В финальный день сотрудники ОМОН отработали тактику выхода из окружения. По легенде, их автомобиль с личным составом попал в «засаду». Но они смогли вырваться, уничтожив условного противника.

- Хорошая физическая и специальная подготовка, а также боевой опыт позволяют сотрудникам спецподразделений быстро и грамотно действовать в любых ситуациях, правильно принимать решения, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Геннадий Беликов.- Считаю, что с поставленными задачами все бойцы справились, показали должный уровень слаженности и взаимодействия.

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