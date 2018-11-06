2018-11-06T16:19:09+03:00
Происшествия

В Липецке многодетную мать осудили за пьяную поножовщину с подругой-наркоманкой

За ножевое ранение женщина получила условный срок
Лия МУРАДЬЯН
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Женщина получила условный срокЖенщина получила условный срокФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор 30-летней многодетной матери. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда – часть 2 статья 111 УК РФ. Известно, что женщина, имея инвалидность и троих маленьких детей, беспробудно пила. Она официально стояла на учете в наркологии, не раз творила непотребства в пьяном угаре, за что каралась административно. Такой образ жизни, ожидаемо, привел женщину на скамью подсудимых.

Кровавой трагедией еда не обернулась очередная пьяная посиделка многодетной матери с подругой. Все случилось в марте этого года, женщины что-то отмечали, а напившись до невменяемого состояния, начали выяснять отношения. Во время ссоры подсудимая 6 раз ударила подругу ножом. Потерпевшая выжила и просила суд строго не карать обидчицу. В итоге даму приговорили к 3.5 годам условно с испытательным сроком – 3 года. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, детей сейчас воспитывает их отец.

Кстати есть немного информации и о самой подруге, которая оказалась еще более нерадивой матерью. Ее и вовсе лишили родительских прав, и сейчас женщина, оправившись от нападения, проходит по делу о наркотиках.

Проанализировав ситуацию, в прокуратуре Липецкой области серьезно обеспокоились бытовым пьянством в регионе. Причем сейчас, по данным правоохранителей, набирает обороты именно женский алкоголизм. Число пьющих женщин постепенно сравнивается с количеством мужчин. Причем, как отметили в ведомстве, женщины проходят страшный путь разрушения личности значительно быстрее.

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