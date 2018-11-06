2018-11-06T16:48:04+03:00
Общество

В среду жители 17 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды

На инженерных сетях проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ожидается отключение света и водыВ Липецке ожидается отключение света и водыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 7 ноября, некоторым жителям Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов без электроэнергии останутся липчане, проживающие по улицам Салтыкова-Щедрина, Студеновская; Дарвина; Димитрова; Энергетическая; Красная; Чапаева; Маяковского; 20 Партсъезда, Арктическая. С 2 часов дня до 5 часов вечера света не будет на улице 9 Мая, 20а.

С 7 по 9 ноября электричество отключат жителям улиц М.Расковой, 15, 13, 17; Фестивальная, 1 , 2, 4; Радиаторная; Калинина; Асфальтная, переулок Радиаторный. Время отключений – с 9 утра до 5 часов вечера.

С 10 утра до 8 часов вечера отключат холодную воду по следующим адресам: улица Радиаторная; Калинина, проспект Победы, 71 , 73, 75, 77, 79, 85; Индустриальная, 10, 12, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 42, 8. С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц 40лет Октября, 15 и Франко,8.

Подвоз воды по заявкам жителей. За дополнительной информацией липчане могут обратиться в АО «ЛГЭК», по телефонам 075 и 236- 075.

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