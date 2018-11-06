2018-11-06T17:13:44+03:00
Общество

Михаил Щербаков стал первым вице-мэром Липецка

Он работает в администрации с 2017 года
Юлия КЛЮЕВА
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Первый вице-мэр Липецка Михаил ЩербаковПервый вице-мэр Липецка Михаил ЩербаковФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этот вторник, 6 ноября, глава Липецка Сергей Иванов назначил Михаила Щербакова первым вице-мэром. До этого работал в администрации с июля 2017 года, занимая должность заместителя главы. В ведении Михаила Щербакова остаются вопросы градостроительства и архитектуры, охраны окружающей среды, функционирования и развития ЖКХ и энергетического комплекса города, тарифообразования и энергосбережения, переселения граждан из аварийных домов, вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в областном центре.

Михаил Щербаков родился 23 июля 1977 года в Липецке. Получил три высших образования. Окончил ЛГПУ по специальности «География», в Липецком финансово-экономическом институте изучил банковское дело, а также получил диплом Московского института экономики и управления в строительстве и промышленности. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Михаил Щербаков 9 лет возглавлял УКС Липецкой области.

Кстати, эти утром также стало известно о еще одном назначении в администрации Липецка. Бывший директор МУП «Липецкпассажиртранс» Константин Власов стал вице-мэром.

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