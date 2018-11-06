В Липецк на 4 дня привезут мощи святителя Луки Крымского

СЕГОДНЯ 18:21 2018-11-06T18:21:41+03:00

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Мощи святителя Луки Крымского прибудут в Христо-Рождественский кафедральный собор Липецка 12 ноября. Как сообщили в Липецкой епархии, встреча святыни состоится в 17.00.

Во время пребывания ковчега в кафедральном соборе Липецка у мощей будут читаться акафисты и совершаться молебны о здравии святителю Луке Крымскому. Приложиться к одной из самых почитаемых святынь Крыма липчане смогут в любой день с 7 утра до 9 часов вечера. 15 ноября ковчег с частью мощей святителя отправится в Тамбов.

Напомним, что после Тамбова святыню доставят в Архангельск и Калининград. Святитель Лука – один из самых почитаемых святых, живших в 20 веке. Он помогал людям как врач и хирург. Лука Крымский помогает верующим справиться с болезнями и немощами.