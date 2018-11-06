Для липчан заработал сайт Игоря Артамонова

СЕГОДНЯ 20:09 2018-11-06T20:10:42+03:00

Теперь жители Липецка и области могут оставлять свои предложения и жалобы в интернете

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В интернете появился сайт врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Там пользователи могут узнать новости о работе руководителя региона, а также помочь в развитии Липецкой области.

На главной странице сайта есть две виртуальные кнопки - "Предложить свою идею" и "Рассказать о проблеме". Зарегистрировавшись, липчане могут либо предложить свою идею определенной тематики, либо обратить внимание власти на проблемы, с которыми сталкиваются жители области. Админстрация сайта будет поддерживать связь с пользователем, информировать о статусе его обращений.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, страница будет развиваться. В будущем липчане смогут видеть статистику - сколько проблем разрешено, а идей реализовано. Сайт позволит более тесно взаимодействовать с гражданами, выявить проблемы, волнующие людей. Ссылка на сайт здесь.