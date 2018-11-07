2018-11-07T08:54:31+03:00
Происшествия

В Липецке на площадке "Катящиеся камни" сгорел вагончик

А в Ельце пожарные тушили дом
Юлия КЛЮЕВА
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В пожарах никто не пострадалВ пожарах никто не пострадалФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 6 ноября, в Липецке случился пожар. В 21.58 очевидцы сообщили спасателям о загорании строительного вагончика по улице Кривенкова, на площадке "Катящиеся камни". К месту происшествия выехали 2 пожарно-спасательных отделения и доброволец. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил сгораемые конструкции вагончика по всей площади. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Чуть позже, в 22.59, спасатели получили сообщение о загорании дома в Ельце. На улицу Горького к дому №139 выехали 3 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил внутреннюю отделку комнаты на площади 15 кв.м. Обошлось без пострадавших. Причину пожаров устанавливают специалисты.

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