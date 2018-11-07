В Липецке в гараже проломили стену: вынесли картошку и медные провода

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-07T09:52:39+03:00

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В прошедший вторник, 6 ноября, в отделение полиции обратился 36-летний мужчина. По его словам, с 4 по 6 ноября кто-то проломил стену его гаража по улице Ленинградской и украл мешок картофеля, 2 латунных смесителя и 4 кг медных проводов. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний неучащийся липчанин. Юноша был ранее судим. Расследование продолжается.

В тот же день в полицию с заявлением пришел 49-летний гражданин. У него 5 ноября на 294 километре автодороги "Тамбов-Орел" неизвестный угнал автомобиль "Дэу Нексия". Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника - 53-летнего липчанина. Кстати, машину обнаружили на 295 километре той же автодороги. Машина в исправном состоянии.