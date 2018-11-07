2018-11-07T09:52:39+03:00
Происшествия

В Липецке в гараже проломили стену: вынесли картошку и медные провода

Подозреваемый - ранее судимый несовершеннолетний липчанин
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Неужели воришка проголодался?Неужели воришка проголодался?Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В прошедший вторник, 6 ноября, в отделение полиции обратился 36-летний мужчина. По его словам, с 4 по 6 ноября кто-то проломил стену его гаража по улице Ленинградской и украл мешок картофеля, 2 латунных смесителя и 4 кг медных проводов. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний неучащийся липчанин. Юноша был ранее судим. Расследование продолжается.

В тот же день в полицию с заявлением пришел 49-летний гражданин. У него 5 ноября на 294 километре автодороги "Тамбов-Орел" неизвестный угнал автомобиль "Дэу Нексия". Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника - 53-летнего липчанина. Кстати, машину обнаружили на 295 километре той же автодороги. Машина в исправном состоянии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) стартовал в Липецкой области
В четверг на 16 улицах Липецка отключат свет, а на 12 - воду
В Липецке на улице Семашко установили дорожные знаки
Под Липецком в пожаре пострадал человек
За браконьерство липецкий пенсионер заплатит штраф
Главврач перинатального центра стал вице-губернатором Липецкой области
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
Под Липецком из сарая украли двух гусей
Игорь Артамонов встретился с работниками сферы здравоохранения Липецкой области
Во дворе Липецка водитель иномарки сбил пенсионерку
Под Липецком столкнулись легковушка и грузовик: от машины осталась груда металла
В Липецке на площадке "Катящиеся камни" сгорел вагончик
Для липчан заработал сайт Игоря Артамонова
В среду утром в Липецке туман, а днем до +9 градусов
В Липецк на 4 дня привезут мощи святителя Луки Крымского
Михаил Щербаков стал первым вице-мэром Липецка
В среду жители 17 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке многодетную мать осудили за пьяную поножовщину с подругой-наркоманкой
Липецкие силовики ходили в ночную разведку с тепловизором