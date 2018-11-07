2018-11-07T10:07:47+03:00
Происшествия

Во дворе Липецка водитель иномарки сбил пенсионерку

75-летнюю женщину доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
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Пострадавшую отвезли в больницуПострадавшую отвезли в больницуФото: Юлия КЛЮЕВА
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За сутки в регионе зафиксировано 1320 случаев нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 3 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. 69 человек во время движения не стали пристегиваться. 927 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Сотрудники ГИБДД зарегистрировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых никто из людей не пострадал.

Так, в минувший вторник, 6 ноября, в Липецке произошло ДТП. В 10.40 утра во дворе на улице Циолковского 27-летний водитель "Тойоты-Карины" сбил 75-летнюю пенсионерку. Женщина получила травму, ее доставили в больницу. После оказания помощи липчанку отпустили домой.

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