Игорь Артамонов встретился с работниками сферы здравоохранения Липецкой области

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-07T10:09:56+03:00

В разговоре с врио главы региона сегодня участвовали медики из всех городов и районов

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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с работниками региональной системы здравоохранения, которые трудятся в поликлиниках и больницах, - сообщает пресс-служба областной администрации. Обсуждались самые актуальные проблемы в сфере медицины, выявленные в ходе опроса общественного мнения. Наибольшее недовольство граждан вызывают очереди в поликлиниках, долгое время ожидания «скорой», нехватка узких специалистов.

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