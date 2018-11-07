2018-11-07T10:09:56+03:00
Общество

Игорь Артамонов встретился с работниками сферы здравоохранения Липецкой области

В разговоре с врио главы региона сегодня участвовали медики из всех городов и районов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с работниками региональной системы здравоохранения, которые трудятся в поликлиниках и больницах, - сообщает пресс-служба областной администрации. Обсуждались самые актуальные проблемы в сфере медицины, выявленные в ходе опроса общественного мнения. Наибольшее недовольство граждан вызывают очереди в поликлиниках, долгое время ожидания «скорой», нехватка узких специалистов.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) стартовал в Липецкой области
В четверг на 16 улицах Липецка отключат свет, а на 12 - воду
В Липецке на улице Семашко установили дорожные знаки
Под Липецком в пожаре пострадал человек
За браконьерство липецкий пенсионер заплатит штраф
Главврач перинатального центра стал вице-губернатором Липецкой области
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
Под Липецком из сарая украли двух гусей
Во дворе Липецка водитель иномарки сбил пенсионерку
В Липецке в гараже проломили стену: вынесли картошку и медные провода
Под Липецком столкнулись легковушка и грузовик: от машины осталась груда металла
В Липецке на площадке "Катящиеся камни" сгорел вагончик
Для липчан заработал сайт Игоря Артамонова
В среду утром в Липецке туман, а днем до +9 градусов
В Липецк на 4 дня привезут мощи святителя Луки Крымского
Михаил Щербаков стал первым вице-мэром Липецка
В среду жители 17 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке многодетную мать осудили за пьяную поножовщину с подругой-наркоманкой
Липецкие силовики ходили в ночную разведку с тепловизором