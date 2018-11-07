Под Липецком из сарая украли двух гусей

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-07T10:44:20+03:00

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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Так, 19 сентября этого года в Липецке неизвестный украл велосипед, стоявщий в тамбуре дома по улице Свиридова. О пропаже сотрудникам полиции рассказал 30-летний мужчина. Правоохранители установили личность предполагаемого вора и задержали его. Велосипед украл неработающий ранее судимый 25-летний липчанин.

Еще одну кражу раскрыли данковские полицейские. 1 ноября этого года в отдел полиции обратилась 62-летняя женщина. Оказалось, что вечером 31 октября из ее сарая у дома в деревне Подосинки кто-то украл двух гусей. Возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 34-летний мужчина. Он, кстати, уже был судим за совершение краж. Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".