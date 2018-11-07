2018-11-07T10:44:20+03:00
Происшествия

Под Липецком из сарая украли двух гусей

Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Что произошло с птицами?Что произошло с птицами?Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Так, 19 сентября этого года в Липецке неизвестный украл велосипед, стоявщий в тамбуре дома по улице Свиридова. О пропаже сотрудникам полиции рассказал 30-летний мужчина. Правоохранители установили личность предполагаемого вора и задержали его. Велосипед украл неработающий ранее судимый 25-летний липчанин.

Еще одну кражу раскрыли данковские полицейские. 1 ноября этого года в отдел полиции обратилась 62-летняя женщина. Оказалось, что вечером 31 октября из ее сарая у дома в деревне Подосинки кто-то украл двух гусей. Возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 34-летний мужчина. Он, кстати, уже был судим за совершение краж. Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) стартовал в Липецкой области
В четверг на 16 улицах Липецка отключат свет, а на 12 - воду
В Липецке на улице Семашко установили дорожные знаки
Под Липецком в пожаре пострадал человек
За браконьерство липецкий пенсионер заплатит штраф
Главврач перинатального центра стал вице-губернатором Липецкой области
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
Игорь Артамонов встретился с работниками сферы здравоохранения Липецкой области
Во дворе Липецка водитель иномарки сбил пенсионерку
В Липецке в гараже проломили стену: вынесли картошку и медные провода
Под Липецком столкнулись легковушка и грузовик: от машины осталась груда металла
В Липецке на площадке "Катящиеся камни" сгорел вагончик
Для липчан заработал сайт Игоря Артамонова
В среду утром в Липецке туман, а днем до +9 градусов
В Липецк на 4 дня привезут мощи святителя Луки Крымского
Михаил Щербаков стал первым вице-мэром Липецка
В среду жители 17 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке многодетную мать осудили за пьяную поножовщину с подругой-наркоманкой
Липецкие силовики ходили в ночную разведку с тепловизором